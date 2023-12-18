В каком возрасте лучше всего записывать ребенка на подготовку к школе

Многих родителей волнует вопрос своевременной подготовки ребенка к школе. Они стремятся, чтобы малыши уже были готовы к получению знаний, а также переживают, чтобы не упустить соответствующее время.

Не менее важна и сама подготовка ребенка к школе. Ведь во время этих занятий малыши привыкают к предстоящему обучению.

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Когда записывать ребенка на подготовку в школу

Специалисты говорят, что к пяти годам у ребенка формируются навыки концентрации на длительное время. Поэтому следует начинать подготовку к школе точно не раньше этого возраста.

Если ребенок научится читать и считать, а также писать еще до школы, это значительно облегчит адаптацию.

Отметим, что в Украине школы не имеют права выдвигать родителям требования по возрасту первоклассника или не взять ребенка на обучение. Однако в школах могут проводить собеседования или тестирование для будущих школьников, чтобы определить уровень подготовки.

К учебе в школе родители могут готовить ребенка самостоятельно или отдать на специальные курсы.

Эффективны также групповые занятия для детей, чтобы они уже почувствовали нужную атмосферу. При этом ребенку для подготовки будет достаточно года. За это время она может научиться писать, считать, выучить буквы.

Так, именно основы математики, чтения и письма будут важны в рамках подготовки к школе.

Специалисты при этом акцентируют: обучение должно проходить обязательно в игровой форме.

Родителям при этом напоминают: если вы, например, хотите записать ребенка 3 – 4 лет на подготовку к школе, он может потерять интерес к обучению еще задолго до его начала. Также таких малышей будет сложно концентрироваться и запоминать информацию.

Если ребенок начнет подготовку к школе в 6 – 7 лет, ему может быть сложно адаптироваться среди детей, которые будут иметь больше знаний.

Какие навыки должен приобрести ребенок перед школой

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Оптимальные навыки, которые будут способствовать успешному зачислению в первый класс:

знание цифр;

умение считать до 20, добавлять и вычитать в пределах 20;

знание геометрических фигур;

знание букв и навыки письма;

чтение по слогам.

Также родителям и педагогам следует учитывать индивидуальные возможности ребенка. И помнить: обучение должно дарить ребенку удовольствие, а не подавлять его.