Не менш важливою є і сама підготовка дитини до школи. Адже під час цих занять малеча звикає до майбутнього навчання.

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Коли записувати дитину на підготовку до школи

Фахівці кажуть, що до п'яти років у дитини формуються навички концентрації на тривалий час. Тож варто розпочинати підготовку до школи точно не раніше цього віку.

Натомість, якщо дитина навчиться читати та рахувати, а також писати ще до школи, це значно полегшить адаптацію.

Зауважимо, що в Україні школи не мають права висувати батькам вимоги щодо віку першокласника чи не взяти дитину на навчання. Однак у школах можуть проводити співбесіди чи тестування для майбутніх школярів, аби визначити їхній рівень підготовки.

До навчання у школі батьки можуть готувати дитину самостійно або ж віддати на спеціальні курси.

Ефективними також будуть групові заняття для дітей, аби вони уже відчули потрібну атмосферу. При цьому дитині для підготовки достатньо буде року. За цей час вона може навчитися писати, рахувати, вивчити букви.

Так, саме основи з математики, читання та письма будуть важливі у межах підготовки до школи.

Фахівці при цьому акцентують: навчання має відбуватися обов'язково в ігровій формі.

Батькам при цьому нагадують: якщо ви, до прикладу, хочете записати дитину 3 – 4 років на підготовку до школи, вона може втратити інтерес до навчання ще задовго до його початку. Також такій малечі буде складно концентруватися та запам'ятовувати інформацію.

Якщо ж дитина розпочне підготовку до школи у 6 – 7 років, їй може бути складно адаптуватися серед дітей, які матимуть більше знань.

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Які навички має набути дитина перед школою

Оптимальні навички, які сприятимуть успішному зарахуванню у перший клас, є такі:

знання цифр;

вміння рахувати до 20, додавати та віднімати у межах 20;

знання геометричних фігур;

знання літер та навички письма;

читання по складах.

Також батькам і педагогам варто враховувати індивідуальні можливості дитини. І пам'тати: навчання має дарувати дитині задоволення, а не пригнічувати її.