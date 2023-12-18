Відповідний лист від МОН отримали очільники регіональних департаментів освіти і науки. Вони містять інструктажі з безпеки, які мають бути озвучені у школах задля посилення контролю за збереженням життя й здоров'я учнів та попередження надзвичайних ситуацій.
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Школи проведуть заходи з питань безпеки
У межах цих заходів школярам і студентам педагоги повинні повідомити, як поводитися у разі оголошення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.
Також розтлумачити дотримання правил:
- пожежної безпеки;
- техногенної безпеки;
- безпеки дорожнього руху;
- профілактики шлунково-кишкових захворювань;
- дотримання правил гігієни.
Освітяни також повинні розтлумачити учням правила:
- поводження у громадських місцях з незнайомими людьми та підозрілими предметами;
- дії при користуванні громадським транспортом;
- безпечного перебування біля річок та водоймищ, що вкриті кригою;
- попередження випадків переохолодження та обморожень;
- правила надання домедичної допомоги тощо.
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Чи будуть новорічні ранки у школах
- В Україні напередодні Нового року у школах та дитсадках відбувалися святкові ранки та виступи.
- Натомість цьогоріч Міносвіти радить зважати на безпекову ситуацію.
- У МОН кажуть, що за безпеку відповідальні органи місцевого самоврядування та очільники й засновники навчальних закладів.
- Рішення про проведення різдвяних/новорічних свят може ухвалювати педагогічна рада дитсадка та школи і затверджувати керівник.