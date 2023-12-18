Відповідний лист від МОН отримали очільники регіональних департаментів освіти і науки. Вони містять інструктажі з безпеки, які мають бути озвучені у школах задля посилення контролю за збереженням життя й здоров'я учнів та попередження надзвичайних ситуацій.

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Школи проведуть заходи з питань безпеки

У межах цих заходів школярам і студентам педагоги повинні повідомити, як поводитися у разі оголошення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Також розтлумачити дотримання правил:

пожежної безпеки;

техногенної безпеки;

безпеки дорожнього руху;

профілактики шлунково-кишкових захворювань;

дотримання правил гігієни.

Освітяни також повинні розтлумачити учням правила:

поводження у громадських місцях з незнайомими людьми та підозрілими предметами;

дії при користуванні громадським транспортом;

безпечного перебування біля річок та водоймищ, що вкриті кригою;

попередження випадків переохолодження та обморожень;

правила надання домедичної допомоги тощо.

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