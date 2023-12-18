Відповідний лист від МОН отримали очільники регіональних департаментів освіти і науки. Вони містять інструктажі з безпеки, які мають бути озвучені у школах задля посилення контролю за збереженням життя й здоров'я учнів та попередження надзвичайних ситуацій.

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Школи проведуть заходи з питань безпеки

У межах цих заходів школярам і студентам педагоги повинні повідомити, як поводитися у разі оголошення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації.

Також розтлумачити дотримання правил:

  • пожежної безпеки;
  • техногенної безпеки;
  • безпеки дорожнього руху;
  • профілактики шлунково-кишкових захворювань;
  • дотримання правил гігієни.

Освітяни також повинні розтлумачити учням правила:

  • поводження у громадських місцях з незнайомими людьми та підозрілими предметами;
  • дії при користуванні громадським транспортом;
  • безпечного перебування біля річок та водоймищ, що вкриті кригою;
  • попередження випадків переохолодження та обморожень;
  • правила надання домедичної допомоги тощо.

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Чи будуть новорічні ранки у школах

  • В Україні напередодні Нового року у школах та дитсадках відбувалися святкові ранки та виступи.
  • Натомість цьогоріч Міносвіти радить зважати на безпекову ситуацію.
  • У МОН кажуть, що за безпеку відповідальні органи місцевого самоврядування та очільники й засновники навчальних закладів.
  • Рішення про проведення різдвяних/новорічних свят може ухвалювати педагогічна рада дитсадка та школи і затверджувати керівник.