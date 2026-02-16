Что означает "підманути" из народной песни: как вы понимаете это слово

Немало украинских народных песен содержат слова, которые не всегда понятны, потому что сегодня не часто употребляются. А еще – они многозначны и могут в песне иметь другое значение.

Что означает слово "підманути" из известной народной песни, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Что такое "обава" и "кухта": 5 украинских слов, которые обогатят ваш язык

"Підманути" – что означает слово в песне?

Одной из самых известных украинских народных песен является "Ти ж мене підманула". Ее неоднократно перепевали и сольно, и коллективами, и хорами.

"Ти казала: "В понеділок

Підем разом по барвінок".

Я прийшов, тебе нема,

Підманула-підвела.



Ти ж мене підманула,

Ти ж мене підвела,

Ти ж мене молодого

З ума-розуму звела..."

Песня относится к любовно шуточному жанру и повествует о юноше и девушке, которые никак не встретятся. Девушка каждый день недели назначает ему свидания, а сама на них не приходит.

Интересно! Древнейшая версия песни записана в 1897 году в "Сборнике Харьковского историко-филологического общества" среди песен Лубенского уезда Полтавской губернии, собранных этнографом Василием Милорадовичем. Этот жанр называли – "триндички", то есть шуточные молодежные песни. И известно по меньшей мере 4 варианта текста, которые различаются тем куда приглашала девушка парня, например, в пятницу: "по яглицю", "по ягницю", "по суниці".

А главным словом, которое повторяется как в куплете, так и в припеве есть слово – "підманула". Это древнее украинское слово имеет несколько значений, поэтому – объясняем.

Словарь украинского языка (в 11 томах, под редакцией И. Билодид) объясняет подмануть как – "побудить к чему-то обманом, подвести, обмануть".

Однако, другое значение слова, как отмечает Wiktionary, происходит из этимологии: от сочетания префикса "под-" + глагола "манить", в значение – "привлекать, обольщать", "соблазнять" "соблазнять".

То есть мы имеем уже два значения – обмануть и обольщать. Кроме того, "подманить", точнее – "підманювати" это и подзывать к себе движением руки, головы, взглядом и так далее.

Другим разом підманив дядько Захар Якилинку трохи ближче до себе й почав її розпитувати, чи знає вона молитви. (Грицько Григоренко)

И это еще не все. Еще одно толкование слова – внутреннее чутье или интуиция – в смысле, мои надежды, ожидания, опасения, тревоги, рассуждения, анализ, предчувствие или же сны меня не обманули.

– Любо, це ти? – здивовано, вірячи й не вірячи своїм очам, питається Яків Плачинда і розводить довгими руками. – А моє серце усе віщувало, що зараз побачу тебе. Бач, таки не підмануло... (Михаил Стельмах).

В народной песне "Ти ж мене підманула" это слово имеет легкий, шуточный оттенок, то есть не столько "серьезный обман", сколько – "лукавая шутка", "обольстительное хитрость". Герой чувственно говорит, что его обманули, подвели словами, которые не соблюдены. Сюжет песни построен именно на этом конфликте: влюбленный ожидал любовь или встречу, а получил обман.

Дополнительно разочарование парня подчеркивается другим словом – "підвела", которое играет роль синонимического усиления: "підманула-підвела", то есть – говорила, обещала, не пришла.

Вспомните песню: смотрите видео

Это слово отражает богатство украинской семантики: оно может быть как негативным – "обмануть", так и игривым – "пошутить, обольстить", а еще – "позвать" и "предчувствовать".

В песенном контексте оно приобретает шутливую интонацию, становится символом народной иронии и легкого кокетства.

А вы любите народные песни?