Запомните: как правильно на украинском называть пододеяльник

Многие украинцы в ежедневной речи могут "грешить" суржиком. При этом не догадываясь, что то или иное слово не соответствует нормам нашего языка.

Одним из таких слов есть "пододеяльник. Так что известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал слово, которым следует заменить вышеупомянутое суржиковое.

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Как правильно назвать украинский пододеяльник

Так, Авраменко решил не только исправить распространенную языковую ошибку украинцев, но и обогатить их словарь.

Часто слышу, как легкий чехол, надеваемый на одеяло, называют суржиковым "пододеяльником", – сообщил учитель.

Что интересно, киевлян также спросили, знают ли они, как на украинском назвать "пододеяльник". Многие жители столицы не знали правильного ответа. Некоторые при этом предположили, что это может быть "підковдрик".

Запомните, не "підодіяльник", а "підковдра" (укр.),

– подчеркнул языковед.



Как назвать "пододеяльник" на украинском / скриншот видео

При этом учитель добавил: заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно.