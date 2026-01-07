Укр Рус
МОН анонсировало проверку школ, ученики которых посещали подпольное заведение монастыря УПЦ МП
7 января, 14:34
МОН анонсировало проверку школ, ученики которых посещали подпольное заведение монастыря УПЦ МП

Юлия Харченко
Основні тези
  • Государственная служба качества образования Украины начнет проверку школ, где дети формально числились учениками, но учились в подпольной школе монастыря УПЦ МП.
  • К расследованию привлекут Службу безопасности Украины для оценки возможной подрывной деятельности.

В Киеве разгорелся скандал из-за разоблачения подпольной школы, где детей воспитывали в идеологии так называемого "русского мира". После разоблачения было поручено Государственной службе качества образования Украины немедленно начать проверку школ, в которых дети формально числились учениками, но фактически учились в подпольной структуре.

К расследованию также привлекут Службу безопасности Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Смотрите также Русский язык и советские книги: в Киеве при монастыре УПЦ МП нашли школу, ее проверит СБУ

Что известно о проверках?

После расследования журналистов "Следство.Инфо", министр поручил Государственной службе качества образования Украины немедленно начать проверку учебных заведений, в которых дети формально числились учениками, но фактически учились в подпольной структуре.

Особое внимание во время проверок уделят действиям руководителей и педагогов, которые могли быть привлечены к этой деятельности. По результатам рассмотрения обещают принять жесткие решения в отношении организаторов и исполнителей, в частности проверить законность предоставления образовательных услуг и передать материалы в правоохранительные органы.

В этой ситуации свою оценку также должна дать Служба безопасности Украины, учитывая то, что подобные действия могут содержать признаки подрывной деятельности, 
– отметил Лисовой.

Что известно о подпольной школе при монастыре УПЦ МП?

  • Подпольная христианская школа под названием "Перспектива" функционирует при монастыре "Голосеевская пустынь" с февраля 2025 года. Выяснилось, что сейчас в заведении учится более 60 детей – с 1 по 9 класс. Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов.

  • Обучение построено по советской модели образования. В частности, начальную школу сократили с четырех лет до трех, а обучение происходит на русском языке.

  • Кроме базовых дисциплин, в школе есть предметы "Фильм" и "Музыка". Обучение осуществляется по советским учебникам.