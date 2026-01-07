МОН анонсировало проверку школ, ученики которых посещали подпольное заведение монастыря УПЦ МП
- Государственная служба качества образования Украины начнет проверку школ, где дети формально числились учениками, но учились в подпольной школе монастыря УПЦ МП.
- К расследованию привлекут Службу безопасности Украины для оценки возможной подрывной деятельности.
В Киеве разгорелся скандал из-за разоблачения подпольной школы, где детей воспитывали в идеологии так называемого "русского мира". После разоблачения было поручено Государственной службе качества образования Украины немедленно начать проверку школ, в которых дети формально числились учениками, но фактически учились в подпольной структуре.
К расследованию также привлекут Службу безопасности Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Смотрите также Русский язык и советские книги: в Киеве при монастыре УПЦ МП нашли школу, ее проверит СБУ
Что известно о проверках?
После расследования журналистов "Следство.Инфо", министр поручил Государственной службе качества образования Украины немедленно начать проверку учебных заведений, в которых дети формально числились учениками, но фактически учились в подпольной структуре.
Особое внимание во время проверок уделят действиям руководителей и педагогов, которые могли быть привлечены к этой деятельности. По результатам рассмотрения обещают принять жесткие решения в отношении организаторов и исполнителей, в частности проверить законность предоставления образовательных услуг и передать материалы в правоохранительные органы.
В этой ситуации свою оценку также должна дать Служба безопасности Украины, учитывая то, что подобные действия могут содержать признаки подрывной деятельности,
– отметил Лисовой.
Что известно о подпольной школе при монастыре УПЦ МП?
Подпольная христианская школа под названием "Перспектива" функционирует при монастыре "Голосеевская пустынь" с февраля 2025 года. Выяснилось, что сейчас в заведении учится более 60 детей – с 1 по 9 класс. Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов.
Обучение построено по советской модели образования. В частности, начальную школу сократили с четырех лет до трех, а обучение происходит на русском языке.
Кроме базовых дисциплин, в школе есть предметы "Фильм" и "Музыка". Обучение осуществляется по советским учебникам.