Более 60 учебных заведений – под угрозой из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Последствия разрушения могут быть катастрофическими.

Из-за таких действий России в зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов. Также под угрозой разрушения – немало учебных заведений.

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Более 60 учебных заведений – под угрозой

Так, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, затопит около 27 детсадов, 15 школ, 6 училищ, 15 вузов, 2 научных учреждения НАН Украины.

В МОН говорят: количество разрушений, возможно, увеличится. Часть из вышеуказанных учебных заведений расположена на временно оккупированных территориях.

Минобразования также отмечает: педагогам, ученым и ученикам, которые сейчас находятся в зонах подтопления, следует переместиться в безопасные места в соответствии с рекомендациями местных властей.

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Подрыв Россией Каховской ГЭС: что известно