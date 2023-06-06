Более 60 учебных заведений – под угрозой из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС
Источник:МОН
6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Последствия разрушения могут быть катастрофическими.
Из-за таких действий России в зоне подтопления оказались 80 населенных пунктов. Также под угрозой разрушения – немало учебных заведений.
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Более 60 учебных заведений – под угрозой
Так, подрыв Каховской ГЭС, вероятно, затопит около 27 детсадов, 15 школ, 6 училищ, 15 вузов, 2 научных учреждения НАН Украины.
В МОН говорят: количество разрушений, возможно, увеличится. Часть из вышеуказанных учебных заведений расположена на временно оккупированных территориях.
Минобразования также отмечает: педагогам, ученым и ученикам, которые сейчас находятся в зонах подтопления, следует переместиться в безопасные места в соответствии с рекомендациями местных властей.
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Подрыв Россией Каховской ГЭС: что известно
- Оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве Каховской ГЭС утром 6 июня. Украинская разведка имеет информацию, что взрыв на гидроэлектростанции произошел в 02:30 ночи.
- Оккупанты готовились к преступлению заранее. Накануне в России приняли закон, согласно которому не будут расследовать так называемые "военные аварии" на промышленных объектах на оккупированных территориях до 2028 года.
- Партизаны по движению "Атеш" уже обнародовали перечень военных преступников из России, причастных к теракту на Каховской ГЭС. Оказалось, что командующий ответственной за подрыв 205-й мотострелковой бригады ВСУ был ликвидирован еще в 2022 году.