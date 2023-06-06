В России перед подрывом Каховской ГЭС приняли новое решение о работе на гидротехнических сооружениях на оккупированных территориях и квазиреспубликах на Востоке – до 2024 года на этих объектах теперь не применяется законодательство оккупантов о безопасности. Кроме того, расследование аварий государство-террорист прекратило до 2028 года, сообщил The Insider.

Читайте также Есть и другие ГЭС, – оккупант Гузенко разрушил фейк России о "подрыве" Каховской ГЭС по Украине

Что известно о подготовке России к теракту

В законе, который был принят накануне в России, говорится, что никакие теракты и так называемые "военные аварии" на оккупированных территориях расследовать не будут до 1 января 2028 года. Вступили в действие новые постановления окупантов 31 мая – почти за неделю до того, как Россия совершила теракт на Каховской ГЭС.

Кроме того, в законе есть отдельный пункт о том, что на объектах в квазиреспубликах на Востоке и оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей части "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "О безопасности гидротехнических сооружений" применяться не будут. Это решение российских властей – очередное доказательство того, что к совершению теракта оккупанты готовились уже давно.

Новый закон появился на российском правительственном ресурсе 30 мая. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Текст российского закона / Фото из соцсетей

Россия пытается обвинить в теракте Украину

В частности, в движении "Атеш" сообщили, что приказ о заложении взрывчатки в Каховской ГЭС в России был отдан еще весной 2022 года. Но, несмотря на прямые доказательства причастности к террористическому акту оккупантов, в России в подрыве Каховской ГЭС пытаются обвинить украинцев.

В Киеве тем временем заявили, что террористический акт России – это "самая большая техногенная и рукотворная катастрофа в мире за последние десятилетия". Уже известно, что подрыв оккупанты совершили изнутри.

Подрыв Каховской ГЭС россиянами: последние новости