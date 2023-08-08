Поступление на бакалавра: как подтвердить место обучения

Поступающие уже получили рекомендации о зачислении в избранные учебные заведения. Теперь осталось меньше всего – подтвердить свой выбор.

После получения рекомендаций абитуриентам необходимо выполнить условия для зачисления. Подписать заявление можно онлайн с помощью КЭП, также скоро это можно будет сделать через Дія.Підпис.

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Если поступающие находятся за границей или на деоккупированных территориях и. не могут получить КЭП на ID-карту, то им нужно напечатать заявление, собственноручно подписать его и загрузить в электронный кабинет.

Наложить КЭП нужно в модуле "Поданные заявления на поступление", выделив нужное заявление. Также абитуриенты должны подтвердить, что у них есть военно-учетный документ.

Для непосредственного наложения КЭП поступающий должен выбрать центр сертификации, выдавший ему ключ, загрузить файл ключа, указать пароль к нему и нажать кнопку "Подписать".

После обновления страницы напротив заявления должны появиться дата и время подписания. Обновить страницу нужно всем, чтобы убедиться, что все прошло успешно.

Важно! Наложить КЭП в электронном кабинете могут те поступающие, в данных которых есть РНОКПП. В противном случае нужно обратиться в приемную комиссию учебного заведения.

Также можно отменить свой выбор. Для этого нужно выделить заявление и выбрать "Отменить подтверждение выбора места получения образования (аннулировать КЭП/удалить файл)". Затем следует ознакомиться с предупреждением и выбрать "Подтвердить". Но учтите, что воспользоваться этой опцией можно только до того, как учебное заведение подтвердит требования к зачислению.