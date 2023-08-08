Після отримання рекомендацій абітурієнтам потрібно виконати умови до зарахування. Підписати заяву можна онлайн за допомогою КЕП, також скоро це можна буде зробити через Дія.Підпис.

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Якщо вступники перебувають за кордоном або на деокупованих територіях і. не можуть отримати КЕП на ID-картку, то їм потрібно видрукувати заяву, власноруч підписати її та завантажити в електронний кабінет.

Накласти КЕП потрібно у модулі "Подані заяви на вступ", виділивши потрібну заяву. Також абітурієнти мають підтвердити, що мають військово-обліковий документ.

Для безпосереднього накладання КЕП вступник має обрати центр сертифікації, який видав йому ключ, завантажити файл ключа, зазначити пароль до нього та натиснути кнопку "Підписати".

Після оновлення сторінки навпроти заяви повинні з'явитися дата та час підписання. Оновити сторінку потрібно усім, щоб переконатися, що все пройшло вдало.

Важливо! Накласти КЕП в електронному кабінеті можуть ті вступники, в даних яких є РНОКПП. В іншому випадку потрібно звернутися до приймальної комісії закладу освіти.

Також є можливість скасувати свій вибір. Для цього потрібно виділити заяву та обрати "Скасувати підтвердження вибору місця здобуття освіти (анулювати КЕП/видалити файл)". Потім варто ознайомитися з попередженням та обрати "Підтвердити". Але зважайте, що скористатися цією опцією можна лише до того, як заклад освіти підтвердить вимоги до зарахування.