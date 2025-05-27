180 подземных школ до конца года: премьер-министр анонсировал открытие безопасных пространств

Украина в условиях полномасштабного вторжения нуждается в безопасных учебных пространствах. В нашем государстве активно работают над их созданием.

Уже к концу 2025 года станет больше подземных школ, об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на LIGA.net.

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Сколько подземных школ планируют открыть

Во время форума "Образование новой Украины" премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщил об открытии новых учебных безопасных пространств – подземных школ. Уже до конца 2025 года заработает 180 подземных пространств.

По словам господина Шмыгаля, в Украине уже функционирует 15 подземных школ, преимущественно в прифронтовых районах.

Сейчас 80% всех украинских школ имеют укрытия различного типа. Делаем все возможное, чтобы таких защищенных образовательных учреждений становилось больше,

– подчеркнул Шмыгаль.

Строительство подземных школ является частью комплексной политики школы офлайн. Как уточнил премьер-министр, цель программы – вернуть за школьные парты сотни тысяч детей.

Денис Шмыгаль / фото LIGA.net

В настоящее время это важно для того, чтобы иметь возможность объединять учебный процесс, увеличивать количество учеников, улучшать качество обучения и безопасность обучения. Ученики из самых отдаленных общин будут учиться очно, будут иметь и имеют эту возможность,

– подчеркнул премьер-министр.

Какая-то часть работы уже выполнена, часть в процессе выполнения:

В Харькове, еще в январе открыли вторую подземную школу, рассчитанную на 750 детей. И ее расширение продолжается.

В городе Вольнянск Запорожской области в феврале начались строительные работы.

Утверждено, что в Сумах будет построено 4 подземных школы, и 11 – по области.

Премьер также затронул тему закупки школьных автобусов, на их закупку правительство выделило 2,8 миллиарда гривен.