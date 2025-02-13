В Украине продолжается строительство подземных школ: где и сколько их будет

В Украине продолжается строительство подземных школ, чтобы дети на опасных территориях могли учиться очно. По информации Министерства образования и науки, продолжается строительство 139 таких учебных заведений.

Завершить строительство этих объектов планируют до 1 сентября 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на инфографику "Слово и дело".

Смотрите также Более 10 тысяч украинских учеников и студентов пройдут проверку знаний

Сколько подземных школ строят в Украине

В 2024 году на строительство подземных школ в госбюджете предусмотрели 7,5 миллиарда гривен, в 2025 году – 11,2 миллиарда гривен. Также выделяют средства из местных бюджетов.

Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях. Такие объекты должны выдерживать ракетные удары.

Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Первые классы в 2023 году открыли прямо на станциях метро.



Сколько подземных школ строят в Украине / "Слово и дело"

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Где открыли первую школу под землей

Первую подземную школу открыли также в Харькове весной прошлого года. В школе 20 классных комнат, где в две смены могут учиться около 900 детей. Объект построен по нормам, которые соответствуют параметрам бомбоубежища, то есть есть противорадиационная защита, несколько источников электроэнергии, рекуперация воздуха.

Вторую подземную школу в Харькове открыли в январе этого года: там могут учиться 750 детей, а после открытия второй очереди – до тысячи. Строительство других школ продолжается.

Какова ситуация в других регионах

В Запорожье планируют открыть десять подземных школ. Первую, построенную за полгода, открыли в декабре: объект расположен на глубине семь метров под землей, кроме 16 классов, там есть буфет и зона отдыха. В две смены в школе могут учиться до тысячи детей.

Строительство и обустройство школы стоило 113 миллионов гривен.

В Херсоне начали строить три подземные школы, еще на одну выделили финансирование.

В Кривом Роге в этом году планируют открыть три подземные школы.

Первую подземную школу уже построили в Ахтырском районе Сумской области. Она рассчитана на 295 человек и сделана как сооружение двойного назначения: объект можно использовать и для организации обучения, и как укрытие для местных жителей.

Деньги выделяли по принципу софинансирования: 29,4 миллиона – из государственного бюджета, 1,6 миллиона – из бюджета общины.

Еще две подземные школы такого типа строят в областном центре.

Две подземные школы открыты в Николаевской области – в Шевченковской общине и в облцентре. Но это не построенные с нуля объекты, а отремонтированы и переделаны под образовательные пространства укрытия.