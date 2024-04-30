Литва планирует построить в Украине 6 школ-бомбоубежищ
Источник:Укринформ
Литва намерена до конца 2024 года построить шесть подземных школ в Украине. Они будут расположены в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и, вероятно, в Харьковской областях.
Об этом сообщил глава литовских программ Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскис. И рассказал о работе над большим проектом в прифронтовых регионах.
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Литва построит школы-убежища в Украине
Жарновскис отметил: в вышеупомянутых регионах Украины будут безопасные для военного времени школы-укрытия.
Укрытия же в мирное время могут использоваться как многофункциональные помещения – спортивные, развлекательные и т.д,
– уточнил он.
И добавил, что речь идет о конкретных локациях в шести регионах. Это:
- Николаевская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Сумская;
- Черниговская области.
Локацию шестого объекта еще определяют. Вероятнее всего, по словам Жарновскиса, это будет Харьковская область.
В названных регионах мы начинаем строить большие школы-бомбоубежища. Это строительство "с нуля", в местах, где раньше укрытий, к сожалению, не было. Безопасные условия в таких подземных помещениях будут предусматривать антирадиационную защиту,
– уточнил он.
Эти школы могут появиться в Украине уже в этом году, считает глава литовских программ Co-create Future of Ukraine.
- Ранее мы информировали о том, где в Запорожье будет расположена первая подземная школа. Об этом читайте по ссылке.