Литва планирует построить в Украине 6 школ-бомбоубежищ

Литва намерена до конца 2024 года построить шесть подземных школ в Украине. Они будут расположены в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской и, вероятно, в Харьковской областях.

Об этом сообщил глава литовских программ Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскис. И рассказал о работе над большим проектом в прифронтовых регионах.

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Литва построит школы-убежища в Украине

Жарновскис отметил: в вышеупомянутых регионах Украины будут безопасные для военного времени школы-укрытия.

Укрытия же в мирное время могут использоваться как многофункциональные помещения – спортивные, развлекательные и т.д,

– уточнил он.

И добавил, что речь идет о конкретных локациях в шести регионах. Это:

Николаевская;

Одесская;

Запорожская;

Сумская;

Черниговская области.

Локацию шестого объекта еще определяют. Вероятнее всего, по словам Жарновскиса, это будет Харьковская область.

В названных регионах мы начинаем строить большие школы-бомбоубежища. Это строительство "с нуля", в местах, где раньше укрытий, к сожалению, не было. Безопасные условия в таких подземных помещениях будут предусматривать антирадиационную защиту,

– уточнил он.

Эти школы могут появиться в Украине уже в этом году, считает глава литовских программ Co-create Future of Ukraine.