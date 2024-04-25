Во время встречи с главой Минобразования он также сообщил, где построят первое такое учебное заведение. И рассказал, как сейчас учатся ученики в городе.

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Где будет первая подземная школа в Запорожье

Чиновник отметил: рассматривают Кушугумскую громаду как одну из территорий для строительства подземной школы.

Безопасное заведение может объединить школьников сразу нескольких населенных пунктов,

– рассказал Федоров.

Вместе с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым они побывали на будущей строительной площадке.

Глава Запорожской ОВА также рассказал, что 51 школа области уже перешла на смешанный формат: как в Запорожье, так и в отдаленных от областного центра населенных пунктах.

1400 учеников получают образование в этих заведениях онлайн и оффлайн. На вопрос: "Где учиться лучше: в комфорте дома или вместе в укрытии?" дети отвечают: "Однозначно в школе". Но запрос от родителей на офлайн-обучение значительно больше, чем вместимость имеющихся укрытий,

– говорит Федоров.

Он также рассказал, что две гимназии Кушугумской громады впервые за 4 года снова открыли двери для детей в этом году.

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В Украине продолжается строительство подземных школ