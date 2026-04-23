В Украине откроют еще одну подземную школу: где расположена

В Украине продолжают строить подземные школы, чтобы ученики в прифронтовых и приграничных с Россией областях могли учиться очно. Увеличивается количество таких учебных заведений и в Харькове.

В мае там откроет двери еще одна такая школа. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Смотрите также "Некому работать": в украинских школах не хватает учителей

Что известно о новой школе в Харькове?

Строительные работы в этой подземной школе Харькова завершают. Заведение может принять учеников уже в начале мая.

Мы сейчас на стадии завершения строительных работ в подземной школе в Слободском районе. Где-то через неделю-полторы мы уже откроем ее для учеников,

– заявил глава города Игорь Терехов.

По его словам, сегодня есть очень большой спрос на безопасное обучение: уже формируются очереди, родители постоянно обращаются в мэрию.

Интересно! На днях Кабмин Украины выделил еще почти 5 миллиардов гривен на школьные укрытия. За эти средства в этом году построят 113 укрытий в школах в 22 областях. Также продолжается строительство подземной школы в другом районе города.

В Немышлянском районе строительство еще продолжается. Надеемся, что с первого сентября дети уже сядут там за парты. Мы будем делать все как можно быстрее,

– резюмировал мэр Харькова.

Интересно В Чугуеве Харьковской области открыли две подземные школы: в укрытиях начали обучение для более 700 учеников. В городе организовали подвоз детей на уроки, рассказала Украинскому Радио Харькова госпожа мэр Галина Минаева. Одновременно в укрытии могут находиться 320 учеников

Что известно о строительстве подземных школ в Украине?