У травні там відчинить двері ще одна така школа. Про це повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.
Що відомо про нову школу у Харкові?
Будівельні роботи у цій підземній школі Харкова завершують. Заклад може прийняти учнів вже на початку травня.
Ми зараз на стадії завершення будівельних робіт у підземній школі в Слобідському районі. Десь за тиждень-півтора ми вже відкриємо її для учнів,
– заявив очільник міста Ігор Терехов.
За його словами, на сьогодні є надзвичайно великий попит на безпечне навчання: вже формуються черги, батьки постійно звертаються до мерії.
Цікаво! Днями Кабмін України виділив ще майже 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. За ці кошти цьогоріч збудують 113 укриттів у школах у 22 областях. Також триває будівництво підземної школи в іншому районі міста.
У Немишлянському районі будівництво ще триває. Сподіваємося, що з першого вересня діти вже сядуть там за парти. Ми будемо робити все якнайшвидше,
– резюмував мер Харкова.
Цікаво У Чугуєві Харківської області відкрили дві підземні школи: в укриттях почали навчання для понад 700 учнів. В місті організували підвезення дітей на уроки, розповіла Українському Радіо Харкова пані мер Галина Мінаєва. Одночасно в укритті можуть перебувати 320 учнів
Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?
В Україні триває будівництво підземних освітніх просторів у прифронтових громадах.
У них учні матимуть змогу не лише перечекати повітряну тривогу, а й продовжувати навчання.
У МОН заявили, що за два останні роки держава спрямувала понад 11 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл та укриттів.
Станом на початок року відкрили понад 40 таких об'єктів, а загалом зведуть 221 школу-укриття.