Для мечтающих увидеть мир: Вьетнам объявил стипендии для украинцев

Вьетнам приглашает украинцев к себе на учебу. Для этого даже был открыт специальный стипендиальный фонд.

Обучение за границей – это не только возможность попробовать свои силы на глобальном уровне, получить новые знания и наладить новые контакты, но и возможность путешествовать с пользой. Такую возможность на 2023/24 открыл для украинцев Вьетнам.

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Обучение во Вьетнаме: как получить стипендию

Как сообщили в МОН, правительство Социалистической Республики Вьетнам выделило для украинцев 40 стипендий на следующий учебный год. В частности, речь идет о:

25 стипендиях для получения высшего образования по образовательным уровням "бакалавр" и "магистр" (филологические, естественные и технические специальности);

10 стипендиях для обучения в аспирантуре;

5 стипендиях для тех, кто хочет поехать на научную стажировку.

Просмотреть список документов, которые необходимо предоставить для получения стипендии, а также аппликационная форма заявки доступны по ссылке.

Заявки на получение стипендии для обучения или стажировки во Вьетнаме МОН будет принимать как в бумажном, так и в электронном вариантах. Дедлайн – 15 июня 2023 года.