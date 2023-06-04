Навчання за кордоном – це не лише можливість спробувати свої сили на глобальному рівні, здобути нові знання та налагодити нові контакти, а й можливість подорожувати з користю. Таку можливість на 2023/24 відкрив для українців В'єтнам.

Читайте також Літні канікули з користю: як допомогти школяреві підтягнути пропущені теми

Навчання у В'єтнамі: як отримати стипендію

Як повідомили у МОН, Уряд Соціалістичної Республіки В’єтнам виділив для українців 40 стипендій на наступний навчальний рік. Зокрема, йдеться про:

25 стипендій для здобуття вищої освіти за освітніми рівнями "бакалавр" та "магістр" (філологічні, природничі та технічні спеціальності);

10 стипендій для навчання в аспірантурі;

5 стипендій для тих, хто хоче поїхати на наукове стажування.

Переглянути список документів, які потрібно подати для отримання стипендії, а також аплікаційна форма заявки доступні за посиланням.

Заявки на отримання стипендії на навчання або стажування у В'єтнамі МОН прийматиме як в паперовому, так і в електронному варіантах. Дедлайн – 15 червня 2023 року.