Билеты на "поїзд" или "потяг": как сказать, чтобы не ошиблись в названии транспорта

Иногда мы колеблемся, как правильно рассказать о билетах – куплены они на "поїзд" или "потяг". Может казаться, что какое-то из них русизм.

О правильной версии слова рассказывает журналистка и языковед Ольга Багний

Какой вариант слова правильный – "поїзд" или "потяг"?

Поездки железнодорожным транспортом одни из самых доступных и популярных в Украине. Но при названии ряда соединенных между собой вагонов, движущихся по рельсовым путям с помощью локомотива, некоторые колеблются это поїзд или потяг?

Ответ прост, украинские словари фиксируют оба слова как синонимы. Но отмечают разное происхождение слов.

Слово "поїзд", происходит от глагола ехать / ездить → ехать → поезд. Академический словарь украинского языка подает именно такое определение: поїзд – сформированный и сцепленный состав вагонов с локомотивом или моторными вагонами. Это слово является нейтральным, употребляемым в деловой, официальной и разговорной речи.

Со словом "потяг" интереснее. Происходит от глагола тягнути → потяг. Но оно – многозначное.

1 вариант обозначает: подвижный состав вагонов – то же, что и поїзд .

. 2 вариант: сильное стремление, наклон, желание – потяг до знань, потяг до мистецтва..

В литературе и поэзии можно встретить оба варианта. Например, у Владимира Сосюры: "Коли потяг у даль загуркоче…".

По мнению языковеда Александра Тараненко, "поїзд" является калькой русского поезд, а потяг – калькой с польского pociąg, но и оно калькировано с немецкого Zug.

Впрочем, современные словари трактуют оба слова как равнозначные. Оба слова правильные, но имеют разное происхождение и оттенки значения. Если хотите однозначно, скажите – поїзд.

А если сомневаетесь, что когда скажете "потяг", вас не поймут, добавьте уточняющее слово или предложение с соответствующим контекстом – квитки на потяг, поспішаю на потяг. Некоторые считают это слово более поэтичным.

Называя одно или другое слово, вы не делаете ошибки, только меняете стиль своей речи. Но настолько это прекрасно, что украинский язык дает такую возможность! Говорите на украинском!