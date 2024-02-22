Не говорите "купляти": как правильно на украинском
В речи украинцев часто можно встретить слова, которые являются устаревшими или имеют разговорный оттенок. Некоторые из них вообще не стоит "держать" в своем лексиконе.
Одним из таких языковых извращений является слово “купляти”. Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал, как сказать правильно.
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Правильно ли говорить "купляти"
Языковед отметил: в словарях для обозначения приобретения чего-то есть оба слова: и "купувати", и "купляти".
Авраменко при этом заявил, что "купляти" имеет отметки "разговорное" и "редко употребляемое".
Это означает, что слова "купляти" лучше избегать. Наверняка, оно образовано от русского слова "купля". На украинском – "купівля",
– подчеркнул Авраменко.
И добавил, что недаром использование слова "купляти" словари ограничивают.
Вывод: "купляти" – это языковой изврат. А тем, кто хочет говорить на изысканном украинском, советую употреблять форму "купувати",
– акцентировал учитель.
"Купувати" или "купляти" – как правильно на украинском /скриншот видео
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