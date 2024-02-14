Однако земляки не всегда точно могут выразить свои чувства. Поэтому Образование 24 расскажет, как это сделать правильно на украинском.

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Как правильно сказать – люблю или кохаю

Часто украинцы могут путать значение слов "люблю" и "кохаю". А они имеют разные оттенки – в отличие от русского языка. Собственно, слово "кохаю" является красноречивым примером богатства украинского языка.

Кохаю

Если вы хотите выразить сердечные (романтические) чувства к кому-то, в основном противоположного пола, стоит говорить, что кого-то "кохаєте".

Поэтическим примером выражения романтических чувств являются строки из стихотворения Владимира Сосюры: "Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання".

Люблю

Если же выражаете глубокую преданность, привязанность к кому-то, или имеете к чему-то интерес, влечение к чему-то, говорите, что любите кого-то или что-то.

Здесь красноречивым примером также будут строки из другого стихотворения Владимира Сосюры: "Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… ".

К слову, на картинке ниже вы можете увидеть, когда использовать то или иное слово.

Является ли ошибкой "подмена понятий"

Что интересно, в украинской поэзии можно найти и признание в любви и слово "кохати" в обращении не к человеку, а к стране, например.

Отличным примером являются строки из стихотворения Василия Симоненко: "Я закоханий палко, без міри у небачену вроду твою… Ненаглядна, горда, єдина, Україно моя".

Мы также подробно рассказывали о том, как правильно выражать свои чувства на украинском и какие суржиковые слова стоит забыть в нашей образовательной подборке.