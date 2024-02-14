Однак краяни не завжди влучно можуть висловити свої почуття. Натомість Освіта 24 розповість, як це зробити правильно українською.

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Як правильно сказати – люблю чи кохаю

Часто українці можуть плутати значення слів "люблю" і "кохаю". А вони мають різні відтінки – на відміну від російської мови. Власне, слово "кохаю" є красномовним прикладом багатства української мови.

Кохаю

Якщо ви хочете висловити сердечні (романтичні) почуття до когось, здебільшого протилежної статі, варто казати, що когось кохаєте.

Поетичним прикладом висловлення романтичних почуттів є рядки з вірша Володимира Сосюри: "Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання".

Люблю

Якщо ж висловлюєте глибоку відданість, прихильність до когось, чи маєте до чогось інтерес, потяг до чогось, кажіть, що любите когось чи щось.

Тут красномовним прикладом також будуть рядки з іншого вірша Володимира Сосюри: "Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води… ".

До слова, на картинці нижче ви можете побачити, коли використовувати те чи інше слово.

Чи є помилкою "підміна понять"

Що цікаво, в українській поезії можна знайти і зізнання в коханні та слово "кохати" у звертанні не до людини, а до країни, наприклад.

Чудовим прикладом є рядки з вірша Василя Симоненка: "Я закоханий палко, без міри у небачену вроду твою… Ненаглядна, горда, єдина, Україно моя".

Ми також детально розповідали про те, як правильно висловлювати свої почуття українською та які суржикові слова варто забути у нашій освітній добірці.