Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Мультитест нельзя сдать дома, ведь тестирование будет проходить в специальных временных экзаменационных центрах (помещениях школ, вузов), созданных в населенных пунктах Украины и за рубежом.

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Какой график проведения НМТ в 2025 году

В целом предусмотрели две сессии тестирования: основную и дополнительную.

Детальный график проведения НМТ из соображений безопасности не обнародуют. Определили только диапазон проведения экзаменов.

Важно! Основная сессия вступительных экзаменов в вузы в формате мультитеста стартует 14 мая и продлится до 25 июня. Дополнительная состоится с 14 по 25 июля.

Ожидается, что большинство участников НМТ должно пройти тестирование во время основной сессии. Дополнительная сессия будет доступна для тех, кто по объективным причинам не сможет принять участия в основной сессии.

К объективным причинам относятся: болезнь или другие форс-мажоры, подтвержденные документально, невозможность попасть в пункт проведения тестирования, в частности, с оккупированной территории, или препятствие при работе над тестом (например, объявления длительной воздушной тревоги или длительное отключение электроэнергии).

Каждый участник сможет пройти тестирование только один раз. То есть возможности пересдать тест во время дополнительной сессии не предусмотрено.