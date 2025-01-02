Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. Мультитест не можна скласти вдома, адже тестування відбуватиметься в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, вишів), створених у населених пунктах України та за кордоном.

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Який графік проведення НМТ у 2025 році

Загалом передбачили дві сесії тестування: основну та додаткову.

Детальний графік проведення НМТ з міркувань безпеки не оприлюднять. Визначили лише діапазон проведення іспитів.

Важливо! Основна сесія вступних іспитів до вишів у форматі мультитесту стартує 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова відбудеться з 14 до 25 липня.

Очікують, що більшість учасників НМТ має пройти тестування під час основної сесії. Додаткова сесія буде доступною для тих, хто з об'єктивних причин не зможе взяти участі в основній сесії.

До об'єктивних причин належать: хвороба чи інші форс-мажори, підтверджені документально, неможливість потрапити до пункту проведення тестування, зокрема, з окупованої території, або перешкода при роботі над тестом (наприклад, оголошення тривалої повітряної тривоги чи тривале відключення електроенергії).

Кожен учасник зможе пройти тестування лише один раз. Тобто можливості перескласти тест під час додаткової сесії не передбачено.