Не кажіть "купляти": як правильно українською

22 лютого 2024, 21:20
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У мовленні українців часто можна зустріти слова, які є застарілими або мають розмовний відтінок. Окремі з них взагалі не варто "тримати" у своєму лексиконі.

Одним із таких мовних покручів є слово "купляти". Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати правильно.  

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Чи правильно казати "купляти" 

Мовознавець зауважив: у словниках на позначення придбання чогось є обидва слова: і купувати, і купляти. 

Авраменко при цьому заявив, що "купляти" має позначки "розмовне" і "рідковживане".

Це означає, що слова "купляти" краще уникати. Напевно, воно утворене від російського слова "купля". Українською – "купівля",
– наголосив Авраменко. 

І додав, що недарма використання слова "купляти" словники обмежують.

Висновок: "купляти" – це мовний покруч. А тим, хто прагне говорити вишуканою українською, раджу вживати форму "купувати",
– акцентував учитель. 


Купувати чи купляти – як правильно українською /скриншот відео 

Мовні поради від Освіта 24 

Автор: Марія Волошин