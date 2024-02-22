Не кажіть "купляти": як правильно українською
У мовленні українців часто можна зустріти слова, які є застарілими або мають розмовний відтінок. Окремі з них взагалі не варто "тримати" у своєму лексиконі.
Одним із таких мовних покручів є слово "купляти". Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати правильно.
Дивіться також Як красиво українською назвати преамбулу, абсурд, ліберала і гармонію
Чи правильно казати "купляти"
Мовознавець зауважив: у словниках на позначення придбання чогось є обидва слова: і купувати, і купляти.
Авраменко при цьому заявив, що "купляти" має позначки "розмовне" і "рідковживане".
Це означає, що слова "купляти" краще уникати. Напевно, воно утворене від російського слова "купля". Українською – "купівля",
– наголосив Авраменко.
І додав, що недарма використання слова "купляти" словники обмежують.
Висновок: "купляти" – це мовний покруч. А тим, хто прагне говорити вишуканою українською, раджу вживати форму "купувати",
– акцентував учитель.
Купувати чи купляти – як правильно українською /скриншот відео
Мовні поради від Освіта 24
- Раніше ми розповідали вам, як правильно вживати слова "люблю" і "кохаю".
- Також підказали, як правильно українською назвати "кожанку".
- А найкращі цитати про рідну мову читайте тут.