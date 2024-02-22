Одним із таких мовних покручів є слово "купляти". Відомий український мовознавець і вчитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як сказати правильно.

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Чи правильно казати "купляти"

Мовознавець зауважив: у словниках на позначення придбання чогось є обидва слова: і купувати, і купляти.

Авраменко при цьому заявив, що "купляти" має позначки "розмовне" і "рідковживане".

Це означає, що слова "купляти" краще уникати. Напевно, воно утворене від російського слова "купля". Українською – "купівля",

– наголосив Авраменко.

І додав, що недарма використання слова "купляти" словники обмежують.

Висновок: "купляти" – це мовний покруч. А тим, хто прагне говорити вишуканою українською, раджу вживати форму "купувати",

– акцентував учитель.



Купувати чи купляти – як правильно українською /скриншот відео

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