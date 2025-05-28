Как получить украинский аттестат за рубежом: что нужно знать выпускникам

Подходит к завершению 2024 –2025 учебный год, и для многих юных украинцев, находящихся заграницей, актуальным является получение документов об образовании.

Что для этого нужно знать выпускникам и родителям, чтобы не терять время и не сделать ошибки, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на law-in-war.org.

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Как получить документы об образовании из Украины

Минобразования сообщало, что по состоянию на 1 сентября 2024 года более 335 тысяч учеников, которые проживающих за границей, продолжили учиться в украинских школах. Какая-то часть из них в этом году должна получить свидетельства об окончании базового среднего образования (окончание 9-ти классов школы) и аттестаты об образовании.

Чтобы их получить, ехать выпускнику или его законным представителям за документом об образовании в Украину не нужно.

С этой целью Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством иностранных дел Украины 9 июня 2022 г. издали Приказ (далее – Приказ МОН и МИД) "Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия по вопросам вручения соискателям образования, которые находятся за пределами Украины, документов о базовом среднем образовании и полном общем среднем образовании, выданных в условиях военного положения в Украине".

Документы об образовании можно получить двумя путями – через нотариальную доверенность представителю в Украине или зарубежное дипломатическое учреждение в стране пребывания выпускника.

Приказом предусмотрено, что вручение документов о базовом и полном общем среднем образовании и приложений к ним выпускникам организуют зарубежные дипломатические учреждения Украины в стране пребывания.

Для этого выпускникам следует подать заявление, в котором указано:

наименование зарубежного дипломатического учреждения (в зависимости от страны пребывания);

название документа об образовании, в зависимости от того, какой уровень образования получил ребенок: свидетельство о получении базового среднего образования / свидетельство о получении полного общего среднего образования / диплом квалифицированного рабочего / свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

фамилия, имя, отчество и дата рождения выпускника, на чье имя изготавливается документ;

адрес проживания в Украине и стране пребывания;

средства связи с выпускником: контактный телефон в стране пребывания, электронный почтовый ящик, мессенджеры и тому подобное.

Заявление может быть подано одним из родителей, опекуном, другим законным представителем, родственником соискателя образования или совершеннолетним соискателем образования, а в отдельных случаях – самим соискателем образования наручно, факсом, электронной почте, другими средствами связи или любым другим способом по выбору заявителя.

А дальше формирование документа происходит по следующему алгоритму:

руководитель учебного заведения не позднее пяти дней после получения документов об образовании на основании заявлений формирует пакеты документов об образовании отдельно по каждому дипломатическому учреждению и направляет их в орган управления в сфере образования территориальной общины;

управление образования не позднее трех дней после получения пакета документов формирует их отдельно по каждому дипучреждению и направляет в департамент образования;

департамент образования не позднее трех дней после получения пакета документов формирует их отдельно по каждому дипучреждению и направляет в МОН;

МОН не позднее трех дней после получения пакета документов формирует их отдельно по каждому ЗГУ и направляет в Министерство иностранных дел;

МИД учитывает документы об образовании и формирует пакеты документов по каждой ЗГУ и дипломатической почтой или другим разрешенным способом направляет полученные от МОН пакеты документов об образовании в ЗГУ.

Когда документы прибывают в зарубежное дипломатическое учреждение, работник дипломатического учреждения связывается с выпускником по указанным в заявлении средствами связи.

Вручение документов об образовании выпускникам или их законным представителям осуществляется зарубежными дипломатическими учреждениями под расписку. Расписки о вручении документов об образовании передаются в обратном порядке.

Если документ не получен в течение 6 месяцев, его возвращают в МИД, МИД – в МОН, а МОН – в учебное заведение.

Если вы выберете способ получения документов через представителя в Украине, то необходимо создать доверенность, заверенную нотариально или органом местного самоуправления.

Доверенность на получение документов предоставляет совершеннолетний выпускник или родители несовершеннолетнего выпускника.