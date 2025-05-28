Що для цього потрібно знати випускникам та батькам, щоб не гаяти час та не зробити помилки, розповідає 24 Канал, посилаючись на law-in-war.org.

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Як отримати документи про освіту з України

Міносвіти повідомляло, що станом на 1 вересня 2024 року понад 335 тисяч учнів, які проживають за кордоном, продовжили навчатися в українських школах. Якась частина з них цього року має отримати свідоцтва про закінчення базової середньої освіти (закінчення 9-ти класів школи) та атестати про освіту.

Щоб їх отримати, їхати випускнику чи його законним представникам за документом про освіту до України не потрібно.

З цією метою Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством закордонних справ України 9 червня 2022 р. видали Наказ (далі – Наказ МОН та МЗС) "Про затвердження порядку міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні".

Документи про освіту можна отримати двома шляхами – через нотаріальну довіреність представнику в Україні чи закордонну дипломатичну установу у країні перебування випускника.

Наказом передбачено, що вручення документів про базову та повну загальну середню освіту та додатків до них випускникам організовують закордонні дипломатичні установи України в країні перебування.

Для цього випускникам слід подати заяву, у якій вказано:

найменування закордонної дипломатичної установи (залежно від країни перебування);

назва документа про освіту, залежно від того, який рівень освіти здобула дитина: свідоцтво про здобуття базової середньої освіти/ свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти/диплом кваліфікованого робітника/свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

прізвище, ім’я, по батькові та дата народження випускника, на чиє ім’я виготовляється документ;

адреса проживання в Україні та країні перебування;

засоби зв’язку з випускником: контактний телефон в країні перебування, електронна поштова скринька, месенджери тощо.

Заява може бути подана одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти або повнолітнім здобувачем освіти, а в окремих випадках – самим здобувачем освіти наручно, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв’язку чи у будь-який інший спосіб за вибором заявника.

А далі формування документа відбувається за наступним алгоритмом:

керівник закладу освіти не пізніше п’яти днів після отримання документів про освіту на підставі заяв формує пакети документів про освіту окремо по кожній дипломатичній установі та направляє їх до органу управління у сфері освіти територіальної громади;

управління освіти не пізніше трьох днів після отримання пакета документів формує їх окремо по кожній дипустанові та направляє до департаменту освіти;

департамент освіти не пізніше трьох днів після отримання пакета документів формує їх окремо по кожній дипустанові та направляє до МОН;

МОН не пізніше трьох днів після отримання пакета документів формує їх окремо по кожній ЗДУ та направляє до Міністерства зовнішніх справ;

МЗС обліковує документи про освіту та формує пакети документів по кожній ЗДУ та дипломатичною поштою або у інший дозволений спосіб направляє отримані від МОН пакети документів про освіту до ЗДУ.

Коли документи прибувають до закордонної дипломатичної установи, працівник дипломатичної установи зв’язується з випускником за вказаними в заяві засобами зв’язку.

Вручення документів про освіту випускникам або їх законним представникам здійснюється закордонними дипломатичними установами під розписку. Розписки про вручення документів про освіту передаються у зворотному порядку.

Якщо документ не отримано протягом 6 місяців, його повертають до МЗС, МЗС – до МОН, а МОН – до закладу освіти.

Якщо ви оберете спосіб отримання документів через представника в Україні, то необхідно створити довіреність, посвідчену нотаріально або органом місцевого самоврядування.

Довіреність на отримання документів надає повнолітній випускник або батьки неповнолітнього випускника.