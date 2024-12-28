Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової.

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Посадовиця зауважила, що 2025 року Міністерство освіти і науки України має намір продовжувати удосконалювати політику щодо роботи з українськими дітьми, які перебувають за кордоном. Це для того, щоб ті форми, які їм пропонують, були ще зручнішими й відповідали їхнім потребам.

Це і розвиток нашого українознавчого компонента, який ми бачимо. Зростає кількість дітей, які обирають цей компонент і так уникають подвійного навантаження,

– зауважила заступниця Лісового.

Тобто, за її словами, в українській системі вони вчать українську мову, літературу, географію, історію України й Захист України, а в країні свого перебування здобувають освіту за повною програмою.