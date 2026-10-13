Изменили порядок присуждения и лишения степени доктора философии: что согласовало правительство

В Украине обновили порядок присуждения степени доктора философии. Такие изменения согласовал Кабмин.

Решение уточняет процедуры защиты диссертаций, рассмотрения сообщений о нарушениях академической добросовестности и лишения ученой степени. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что изменится

Изменения приводят процедуру аттестации в соответствие с законодательством об административной процедуре и академической добросовестности, а также более четко определяют механизмы реагирования на нарушения.

Защита диссертации должна быть процедурой, которой доверяют и соискатель, и научное сообщество. Поэтому наша задача – сделать правила максимально понятными: как рассматриваются сообщения о нарушениях, кто принимает решение, как его можно обжаловать и какова ответственность в случае доказанного нарушения академической добросовестности,

– отметил заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

И добавил: в то же время важно, чтобы ответственность не ограничивалась только соискателем. Учебные заведения и члены разовых советов также должны ответственно относиться к качеству аттестации и соблюдению установленных процедур.

Какова ответственность учебных заведений за нарушения

Если уполномоченный орган учебного заведения или Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования установит академический плагиат, фабрикацию или фальсификацию в диссертации доктора философии и/или научных публикациях, в которых освещены ее научные результаты, учреждение, разовый совет которого присудил ученую степень, лишится права формировать разовые советы и присуждать степень доктора философии по соответствующей специальности на один год со дня вступления в силу соответствующего решения.

Национальное агентство также будет осуществлять мониторинг соответствующей образовательной программы.

Есть ли возможность обжалования

Обновленный Порядок различает два случая:

прекращение действия решения разового специализированного ученого совета из-за нарушения процедуры защиты;

лишение уже присужденной степени из-за академического плагиата, фабрикации или фальсификации в диссертации или публикациях, в которых освещены ее результаты.

Сообщение о нарушении академической добросовестности будет рассматриваться уполномоченным органом учебного заведения. Существуют требования к срокам рассмотрения, участию заинтересованных лиц, урегулированию конфликта интересов и обнародованию решений. Решение или бездействие такого органа можно будет обжаловать в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования.

Будет ли иметь последствия самоплагиат

Научные публикации соискателя, в которых установлен самоплагиат, не будут засчитываться по теме диссертации. Если после этого количество публикаций станет меньше установленного минимума, разовый совет откажет в присуждении ученой степени без права повторной подачи данной диссертации на защиту.

Также были уточнены требования к обоснованию научных результатов в статьях. В одном выпуске научного издания будет учитываться не более одной статьи соискателя.

Изменятся ли сроки аттестации во время военного положения

Изменяется и подход к исчислению сроков аттестации во время военного положения. Вместо исключения всего периода военного положения и трех месяцев после его завершения предусмотрена возможность отсрочки сроков для вузов и научных учреждений не более чем на один месяц.

Кроме того, уточнен порядок формирования разовых специализированных советов, обнародования материалов и назначения защиты. Учебные заведения будут размещать на своих веб-сайтах ссылки на сведения о сформированных советах в информационной системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

МОН также подчеркивает необходимость надлежащего отбора членов разовых советов. При проверке их состава ведомство учитывает содержание научных публикаций председателя совета, рецензентов и официальных оппонентов, а также их соответствие тематике исследования соискателя.

Решающим фактором в такой оценке является содержательная связь публикаций с исследованием соискателя, а не формальное совпадение ключевых слов.