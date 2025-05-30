Последний "дзвинок" или последний "дзвоник" – как правильно сказать на украинском

30 мая в большинстве школ Украины прошел праздник последнего звонка. Но как именно правильно его называть?

"Дзвінок" или "дзвоник", какое слово правильно использовать для названия этого дня, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Культуру слова.

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Как сказать правильно – звонок или звонок – в названии праздника

В ряде словарей, в частности и в Словаре украинского языка под редакцией Бориса Гринченко, фиксируются оба слова, как отдельные, так и как уменьшительные формы к слову звон.

Эти существительные – "дзвінок і дзвоник", которые известны в восточно- и западнославянских языках как разные фонетические и морфологические варианты, в украинском языке употребляются с ХVI века. Эти существительные можно считать синонимами, которые являются взаимозаменяемыми, поэтому можно сказать и "Останній дзвінок", и "Останній дзвоник".

Хотя в устной речи и в контексте разговора различается предмет и звук, который он издает – звонок, а звонок – предмет: прозвучал звонок на урок. Такое толкование мы встречаем во многих произведениях украинской литературы конца XIX – начала ХХ века.

Если возьмем такое толкование, тогда название праздника – "Останній дзвінок".

"Чути кроки і срібний дзвінок ручного дзвоника" (Иван Кочерга).

(Иван Кочерга). "Звуки пісні, мов дзвінок, тужливо лісом пронеслись" (Иван Франко). .

Звук, который издает звонок, на украинском называется – дзеленчання, дзеленькання, теленькання, дзвеніння, брязкання, бряжчання.

Но, если мы говорим о церковном колоколе, то он издает звук не звонок, а звон или перезвон.

Что еще называют "дзвоником"

А еще словом "дзвоник" или во множественном числе – "дзвоники" – обозначают растение, цветы которого напоминают маленькие колокола синего, голубого, фиолетового или белого цвета. Их называют – колокольчики (латинское название – Campánula).



Цветы колокольчики / Pexels

Желаем всем, кто сегодня отпраздновал Последний звонок, хороших интересных каникул, а одиннадцатиклассникам – счастливой жизненной дороги!