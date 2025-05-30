Дзвоник чи дзвінок, яке слово правильно використовувати для назви цього дня, розповідає 24 Канал, посилаючись на Культуру слова.

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Як сказати правильно – дзвоник чи дзвінок – у назві свята

У низці словників, зокрема і в Словнику української мови за редакцією Бориса Грінченка, фіксуються обидва слова, як окремі, так і як зменшувальні форми до слова дзвін.

Ці іменники – дзвінок і дзвоник, які відомі у східно- і західнослов’янських мовах як різні фонетичні і морфологічні варіанти, в українській мові вживаються з ХVI століття. Ці іменники можна вважати синонімами, які є взаємозамінні, тому можна сказати й Останній дзвінок, і Останній дзвоник.

Хоча в усному мовленні та в контексті розмови розрізняється предмет та звук, який він видає – дзвінок, а дзвоник – предмет: пролунав дзвінок на урок. Таке тлумачення ми зустрічаємо у багатьох творах української літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Якщо візьмемо таке тлумачення, тоді назва свята – Останній дзвінок.

"Чути кроки і срібний дзвінок ручного дзвоника" (Іван Кочерга).

(Іван Кочерга). "Звуки пісні, мов дзвінок, тужливо лісом пронеслись" (Іван Франко).

Звук, який видає дзвінок, українською називається – дзеленчання, дзеленькання, теленькання, дзвеніння, брязкання, бряжчання.

Але, якщо ми говоримо про церковний дзвін, то він видає звук не дзвінок, а дзвін чи передзвін.

Що ще називають дзвоником

А ще словом дзвоник чи у множині – дзвоники – позначають рослину, квіти якої нагадують маленькі дзвони синього, блакитного, фіолетового чи білого кольору. На них це кажуть – дзвіночки (латинська назва – Campánula).



Квіти дзвоники / Pexels

Бажаємо усім, хто сьогодні відсвяткував Останній дзвінок, гарних цікавих канікул, а одинадцятикласникам – щасливої життєвої дороги!