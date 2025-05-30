Гарні привітання для школярів у День останнього дзвоника пропонує 24 Канал.
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Теплі вітання в День останнього дзвоника
Ось і добіг завершення навчальний рік. І у більшості шкіл України пролунає останній дзвінок. У цей день слова вітання побажання та підтримки хочуть отримати і вчителі, і школярі.
Ось і промчали ваші шкільні чверті. І хоч як мене закрутився ваш персональний сюжет, цю пору ви будете з ніжністю згадувати тим частіше, чим старше будете ставати. Та й зараз на самому денці серця кожного щасливого випускника причаївся світлий смуток.
***
Сьогодні дзвенить останній дзвінок, сьогодні спорожніють класи в школі й в сторону відкладуться підручники. Вітаю з початком відпочинку і точкою відліку веселих літніх днів. Бажаю набратися за літо нових сил і натхнення, ентузіазму і посидючості, цілеспрямованості, нових надій на наступний навчальний рік. Нехай це літо буде яскравим, чудовим і незабутнім.
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Хай щасливим буде вами обраний шлях,
Хай вам добре у світі живеться.
А цей срібний дзвіночок у ваших серцях
Добрим спогадом хай озветься.
***
Вітаю з Останнім дзвінком! Бажаю цього літа не пропустити жодного грандіозної події й щасливого дня, бажаю літніх чудес і пригод. Ще хочу побажати все-таки скучити по школі і після високої хвилі веселого літа повернутися в тиху гавань знань і наук.
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Навчальний рік до фінішу добіг.
От і усе, скінчилися уроки.
І перед вами – тисячі доріг,
Де самостійно здійсните ви кроки
І виберете ту, лише одну,
Що поведе вперед по вашій долі.
То ж вибирайте сонячну, ясну,
Дорогу світлу у квітковім полі,
Яка до щастя завжди приведе,
З якої видно горизонти й далі,
На ній ви не оступитесь ніде,
А проживете чесно й без печалі.
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Закінчення школи – важливий етап,
Та ти, випускник, свою долю не квап!
Все встигнеш: в роботі, у справах, в стосунках.
Чекають від долі нехай подарунки!
Хай будуть і зустрічі, й друзі, і досвід,
Де складно було, з часом стане хай просто.
Бажаємо шлях свій скоріше знайти
Й омріяних цілей в житті досягти!
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Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне.
Хай рветься в політ мов крило журавля!
До нових вершин, до мрії, до щастя
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
Дорогі школярі – ви наша гордість, сила, майбутнє! Швидко пробіг час, і зі звичайних школярів стали випускниками. З гордістю дивлячись на вас, таких молодих, красивих і сучасних, хочемо побажати підкорити будь-які вершини, реалізувати всі свої амбіції, зустріти своє кохання і бути щасливими сьогодні і завжди!
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Зі святом, дорогі вчителі та школярі! Гарного і мирного літа!