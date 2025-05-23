З нагоди свята LifeStyle24 підготував теплі привітання з останнім дзвоником у прозі, віршах і картинках. Надішліть їх своїм друзям, знайомим, однокласникам або дітям, які успішно завершили цей навчальний рік.
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Привітання з останнім дзвоником 2025: картинки, проза й вірші
Сьогодні останній навчальний день – пролунав Останній дзвінок. Я вітаю тебе і бажаю цього літа не відчувати себе самотнім. Нехай з тобою завжди будуть друзі, кожен літній день буде схожий на свято, а настрій хороший збережеться на весь рік.
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Тепло, світло, красиво, цвітуть квіти, співають так дзвінко птиці – це вам не сниться! Це останній день весни, останній дзвінок, справжнісінький рай! Я поспішаю тебе привітати й побажати провести це літо так, щоб все підіймало тобі настрій.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Останній дзвінок – дуже важливий і поворотний життєвий момент! У цей день щастя і смуток змішуються, переповняючи серце одночасно тугою за дитинством і радістю нових відкриттів! Хочеться побажати чесних людей, моря можливостей, удачі й світлого майбутнього!
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У день останнього дзвоника, вітаю вас дорогі учні з успішним закінченням навчального року. Бажаю вам провести літо з користю і хорошим настроєм, набратися сил і терпіння для подальших пізнань і просувань. Веселих літніх буднів, здорового відпочинку, яскравих емоцій і незабутніх вражень.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
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Закінчилось дитинство останнім дзвінком
У ранковій зорі променистій.
От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,
На останній лінійці урочистій.
Тільки час пролетить дуже швидко – вмить
Понесе всіх життя, закружляє.
З роками у когось душа защемить,
Як останній цей дзвоник згадає.
***
Любов, тривога є в очах
Дитина школу покидає.
Якась непевність, навіть страх,
Що далі там її чекає?
У школі ж просто так було:
Там друзі, вчителі, уроки,
Порядок, сонце і тепло.
І от у невідомість кроки.
Та буде дуже добре все,
Тому не рвіть даремно жили.
Як доля трохи й потрясе –
Ви ж всі дітей добру вчили.
Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок
З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.
Певно, сумує наш рідний дзвінок,
Що не покличе вже нас на урок.
Разом з дзвінком сумуємо й ми,
З вами здружились, зріднилися ми.
Якось незвично, що вже на урок
Клас випускний наш не кличе дзвінок.
Що ж, відлітайте ключем журавлиним –
У вирій життя школа вас проводжає.
Хай вам зірниця палає щаслива!
З щирого серця добра вам бажаємо.
***
Шкільні дні вже промайнули,
І дзвенить твій останній дзвінок,
І доля стежку знову повернула,
Починається життя урок!
Ти вперед з позитивним настроєм
І з мріями в серці йди,
І нехай смуток тебе не турбує,
Щастя буде завжди попереду!