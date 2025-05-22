З нагоди свята LifeStyle24 підготувала гарні привітання з останнім дзвоником у прозі, віршах і картинках. Надсилайте світлі побажання своїм друзям, знайомим, дітям та однокласникам, які відпочиватимуть влітку.

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Останній дзвоник 2025: привітання у прозі, картинках і віршах

Ось і прийшов до нас останній дзвінок! Радісно і весело шумить шкільна дітвора. Бажаю всім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам відмінного старту на життєвому шляху. А вчителям – гордості й захоплення від успіхів своїх учнів! Щастя вам і прекрасного відпочинку!

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Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Дорогі діти, вітаю вас із закінченням цього навчального року, з останнім дзвоником. Нехай ваші шкільні будні змінять яскраві сонячні дні літа, нехай вам буде не до нудьги й утоми, нехай кожен день вам дарує щось цікаве, захопливе й чудове. Бажаю вам, а водночас й усім нам, набратися нових сил, терпіння і натхнення на наступний навчальний рік, щоб перетворити його на світлий легкий шлях до успіху.

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Вітаю тебе, навчальний рік сміливо можна вважати завершеним. Останній дзвінок – це початок нових пригод і веселого відпочинку. Тому бажаю тобі не втратити свого ентузіазму, не упустити жодної можливості, не нудьгувати жодного дня. Загалом, крутих тобі канікул і драйвового настрою.

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

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Нехай міцніють ваші крила,

Та долі хай будуть щасливі!

Хай негаразди вас оминають,

А друзі й рідні поважають.

Будьте здорові, щасливі

І до навчання кмітливі!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Зі звуками останнього шкільного дзвінка

Нехай у вашому житті починається удача,

Невідомі нехай будуть печалі й туга,

І це літо буде досконалістю!