По случаю праздника LifeStyle24 подготовила красивые поздравления с последним звонком в прозе, стихах и картинках. Присылайте светлые пожелания своим друзьям, знакомым, детям и одноклассникам, которые будут отдыхать летом.

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Последний звонок 2025: поздравления в прозе, картинках и стихах

Вот и пришел к нам последний звонок! Радостно и весело шумит школьная детвора. Желаю всем ученикам потрясающих летних каникул. Выпускникам отличного старта на жизненном пути. А учителям – гордости и восторга от успехов своих учеников! Счастья вам и прекрасного отдыха!

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Искренне поздравляю вас с праздником последнего звонка! Для многих школьников он сообщает о замечательном отдыхе на каникулах, полон ярких впечатлений. Поэтому желаю вам хорошо отдохнуть, набраться духовных и физических сил перед началом нового этапа обучения.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Дорогие дети, поздравляю вас с окончанием этого учебного года, с последним звонком. Пусть ваши школьные будни сменят яркие солнечные дни лета, пусть вам будет не до скуки и усталости, пусть каждый день вам дарит что-то интересное, увлекательное и замечательное. Желаю вам, а заодно и всем нам, набраться новых сил, терпения и вдохновения на следующий учебный год, чтобы превратить его в светлый легкий путь к успеху.

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Поздравляю тебя, учебный год смело можно считать завершенным. Последний звонок – это начало новых приключений и веселого отдыха. Поэтому желаю тебе не потерять своего энтузиазма, не упустить ни одной возможности, не скучать ни одного дня. В общем, крутых тебе каникул и драйвового настроения.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Навчальний рік до фінішу добіг.

От і усе, скінчилися уроки.

І перед вами – тисячі доріг,

Де самостійно здійсните ви кроки

І виберете ту, лише одну,

Що поведе вперед по вашій долі.

То ж вибирайте сонячну, ясну,

Дорогу світлу у квітковім полі,

Яка до щастя завжди приведе,

З якої видно горизонти й далі,

На ній ви не оступитесь ніде,

А проживете чесно й без печалі.

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Нехай міцніють ваші крила,

Та долі хай будуть щасливі!

Хай негаразди вас оминають,

А друзі й рідні поважають.

Будьте здорові, щасливі

І до навчання кмітливі!

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Зі звуками останнього шкільного дзвінка

Нехай у вашому житті починається удача,

Невідомі нехай будуть печалі й туга,

І це літо буде досконалістю!