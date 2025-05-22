LifeStyle24 підготував щирі привітання з останнім дзвоником у картинках і прозі для учнів. Надішліть їх своїм друзям, однокласникам, дітям та усім, кому хочете побажати гарного відпочинку влітку.

Цікаво Зі святом, вчителі: теплі привітання педагогам з останнім дзвоником у прозі й віршах

Привітання з останнім дзвоником для учнів: картинки й проза

Ось і закінчилися шкільні пригоди! Дзвенить останній дзвоник! Стільки років – позаду, а попереду... попереду ціле життя! Не загадуй зараз усе суворо, просто налаштуйся на те, щоб шукати свій шлях і якщо, здається, що він знайдений... не зупинятися на досягнутому! Адже світ і людські можливості воістину безмежні! Вітаю з останнім дзвоником!

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Вітаю тебе зі святом чудовим – зі святом Останнього дзвоника! Бажаю тобі добре відпочити й все літо нехай пройде, немов суцільне свято! Бажаю тобі багато натхнення, удачі, чудес – хай гарний настрій завжди буде з тобою!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з останнім дзвоником! Це період, коли закінчується один етап і починається інший. Тому бажаю поновлення, нових ідей, натхнення, гарного відпочинку і перезавантаження перед наступним роком!

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Вітаю всіх з останнім дзвоником! Нехай сьогоднішній день буде наповнений радістю, сміхом і незабутніми моментами. Це особливий час, коли ви прощаєтеся зі школою і готуєтесь до нового етапу у своєму житті. Нехай ваше майбутнє буде яскравим і успішним!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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З останнім дзвінком! Бажаю після втомлених шкільних буднів і старанних своїх старань зануритися у світ безтурботного літа, бажаю пристроїв свободи й мрій, бажаю тільки сонячних і яскравих днів, бажаю тільки веселощів і радості на канікулах.

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Вітаю з останнім дзвінком! Бажаю відкласти ключ знань, і широко посміхаючись зайнятися відпочинком. Запастися веселощами й пустощами, витівками й бунтівливістю, щоб в наступному році вчителям не було нудно. Вбирайте в себе літнє сонечко і позитивний настрій. Гарних канікул!

Привітання з останнім дзвоником 2025 / Колаж LifeStyle24

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З останнім дзвоником! Хочу побажати, щоб за літо отримані знання в голові не вкрилися павутинням, щоб часу вистачило на повний відрив. Нехай відпочинок буде яскравим і найкрутішим, нехай дні щастя тягнуться також довго, як весь навчальний рік.