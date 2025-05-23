По случаю праздника LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с последним звонком в прозе, стихах и картинках. Отправьте их своим друзьям, знакомым, одноклассникам или детям, которые успешно завершили этот учебный год.

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Поздравления с последним звонком 2025: картинки, проза и стихи

Сегодня последний учебный день – прозвучал Последний звонок. Я поздравляю тебя и желаю этим летом не чувствовать себя одиноким. Пусть с тобой всегда будут друзья, каждый летний день будет похож на праздник, а настроение хорошее сохранится на весь год.

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Тепло, свет, красиво, цветут цветы, поют так звонко птицы – это вам не снится! Это последний день весны, последний звонок, самый настоящий рай! Я спешу тебя поздравить и пожелать провести это лето так, чтобы все поднимало тебе настроение.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Последний звонок – очень важный и поворотный жизненный момент! В этот день счастье и грусть смешиваются, переполняя сердце одновременно тоской по детству и радостью новых открытий! Хочется пожелать честных людей, моря возможностей, удачи и светлого будущего!

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В день последнего звонка, поздравляю вас дорогие ученики с успешным окончанием учебного года. Желаю вам провести лето с пользой и хорошим настроением, набраться сил и терпения для дальнейших познаний и продвижений. Веселых летних будней, здорового отдыха, ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Закінчилось дитинство останнім дзвінком

У ранковій зорі променистій.

От ми всі стоїмо на лінійці гуртом,

На останній лінійці урочистій.

Тільки час пролетить дуже швидко – вмить

Понесе всіх життя, закружляє.

З роками у когось душа защемить,

Як останній цей дзвоник згадає.

***

Любов, тривога є в очах

Дитина школу покидає.

Якась непевність, навіть страх,

Що далі там її чекає?

У школі ж просто так було:

Там друзі, вчителі, уроки,

Порядок, сонце і тепло.

І от у невідомість кроки.

Та буде дуже добре все,

Тому не рвіть даремно жили.

Як доля трохи й потрясе –

Ви ж всі дітей добру вчили.

Поздравление с последним звонком 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний наш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

У вирій життя школа вас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

З щирого серця добра вам бажаємо.

***

Шкільні дні вже промайнули,

І дзвенить твій останній дзвінок,

І доля стежку знову повернула,

Починається життя урок!

Ти вперед з позитивним настроєм

І з мріями в серці йди,

І нехай смуток тебе не турбує,

Щастя буде завжди попереду!