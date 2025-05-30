"Дзвінок" или "дзвоник", какое слово правильно использовать для названия этого дня, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Культуру слова.

Смотрите также Последний звонок: теплые поздравления выпускникам в стихах и прозе

Как сказать правильно – звонок или звонок – в названии праздника

В ряде словарей, в частности и в Словаре украинского языка под редакцией Бориса Гринченко, фиксируются оба слова, как отдельные, так и как уменьшительные формы к слову звон.

Эти существительные – "дзвінок і дзвоник", которые известны в восточно- и западнославянских языках как разные фонетические и морфологические варианты, в украинском языке употребляются с ХVI века. Эти существительные можно считать синонимами, которые являются взаимозаменяемыми, поэтому можно сказать и "Останній дзвінок", и "Останній дзвоник".

Хотя в устной речи и в контексте разговора различается предмет и звук, который он издает – звонок, а звонок – предмет: прозвучал звонок на урок. Такое толкование мы встречаем во многих произведениях украинской литературы конца XIX – начала ХХ века.

Если возьмем такое толкование, тогда название праздника – "Останній дзвінок".

"Чути кроки і срібний дзвінок ручного дзвоника" (Иван Кочерга).

(Иван Кочерга). "Звуки пісні, мов дзвінок, тужливо лісом пронеслись" (Иван Франко). .

Звук, который издает звонок, на украинском называется – дзеленчання, дзеленькання, теленькання, дзвеніння, брязкання, бряжчання.

Но, если мы говорим о церковном колоколе, то он издает звук не звонок, а звон или перезвон.

Что еще называют "дзвоником"

А еще словом "дзвоник" или во множественном числе – "дзвоники" – обозначают растение, цветы которого напоминают маленькие колокола синего, голубого, фиолетового или белого цвета. Их называют – колокольчики (латинское название – Campánula).



Цветы колокольчики / Pexels

Желаем всем, кто сегодня отпраздновал Последний звонок, хороших интересных каникул, а одиннадцатиклассникам – счастливой жизненной дороги!