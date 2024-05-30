Состоятся ли в школах Харькова выпускные ипоследние звонки

На этой неделе в большинстве школ Украины будет звучать последний звонок. Праздник будет проходить в рамках различных форматов.

Все зависит от безопасности в конкретном регионе. В Харькове, который активно и цинично обстреливают россияне, также состоится праздник последнего звонка.

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Как в школах Харькова состоится праздник последнего звонка

Руководительница городского департамента образования Ольга Деменко сообщила, что в Харькове планируют провести последний звонок в смешанном формате. Так, ученики метрошколы и подземной школы будут праздновать оффлайн.

Сейчас мы не можем не проводить этот праздник, мы организуем его исключительно онлайн. Но у нас есть ячейки, где дети учатся офлайн: метрошкола, подземная школа. Там дети будут последние звонки проводить офлайн,

– уточнила чиновница.

И добавила, что в этом году закончат школу в городе почти 7 тысяч одиннадцатиклассников. Около 60% из них находятся в Харькове. В горсовете надеются, что 80% нынешних выпускников харьковских школ станет студентами вузов города.

Состоятся ли в Харькове выпускные

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Деменко также сообщила, что и выпускные в городе будут проводить.

Будем чествовать и выпускников, и медалистов. Это будет в защитных сооружениях. Мы приглашаем родителей, руководство города. В каких условиях мы бы сейчас не жили, наши дети сильные и мужественные,

– говорит она.

И добавляет, что более 4,5 тысяч детей уже записались в харьковские школы. На сегодня есть очень большой спрос на очное обучение.

Мы работаем над этим вопросом: расширяем метрошколу еще на две станции, расширяем строительство подземных школ. Думаю, мы охватим больше детей офлайн-обучением. К сожалению, всех не охватим, но прежде всего будем делать акцент на обучении первоклашек,

– отметила чиновница.

Она также рассказала: почти 80% учителей находится в Харькове; 100% руководителей школ находится в Харькове.

Есть потребность в учителях, но здесь мы очень эффективно отрабатываем с нашими педагогическими университетами: приглашаем к себе студентов, которые учатся в магистратуре, они уже могут быть учителями,

– сообщила Деменко.

И добавила, что сейчас в школах города есть вакансии учителей информатики, английского языка.