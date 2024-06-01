В большинстве школ Украины 31 мая прозвучал последний звонок. Часть школьников услышит его в июне.

В соцсетях уже появилось немало видео со школьных празднований. Ученики проявили большой креатив, отмечает Образование 24.

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Как ученики в Украине празднуют последний звонок в 2024 году

Видео, на котором ученики танцуют на школьном празднике, опубликовал в твиттере молодой учитель из Киева Руслан Цыганков. Он, к слову, не был наблюдателем действа, а стал активным его участником.

Посмотрите. Это было легендарно! У меня лучшие ученики,

– написал Цыганков, который в вышиванке "зажигал" на школьном дворе вместе со своими воспитанниками.

Учитель вместе с учениками танцуют на школьном празднике: видео

На Ровенщине 11-классники попрощались со школой, спев украинских песен у костра.

Также нынешние выпускники готовили вальс и станцевали его на празднике последнего звонка.

В Харькове же выпускники танцевали вальс возле руин своей разрушенной школы. Их город в последнее время цинично и очень часто обстреливают россияне.

В Харькове ученики также праздновали окончание школы в метрошколе. Здесь у части выпускников происходила часть уроков и подготовка к экзаменам, частично они учились дистанционно, отмечает Суспильное.

Конечно, очень грустно, что в стране война, и мы вынуждены заканчивать 11 класс так. Но мне радостно, что есть возможность собраться всем классом вместе и вместе провести этот праздник,

– заявила одна из выпускниц.



Прощание со школой в Харькове / Суспильное.