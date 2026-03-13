Обновленный Порядок поступления в вузы в этом году будет предусматривать уменьшение максимального количества заявлений в ЗВО. Также – отмену дополнительных баллов за участие в олимпиадах.

Полный текст документа опубликуют в конце марта. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время брифинга, отмечает УП.

Что изменится в правилах вступительной кампании 2026?

Чиновник заявил, что ведомство пообщалось с вузами и общественными организациями и сделало новый документ очень доступным. Его текст упростили, а объем уменьшили, чтобы Порядок был понятным всем студентам.

Среди изменений во вступительной кампании в этом году следующие:

расширение сроков для поступающих с ВОТ;

отмена мотивационных писем;

признание результатов некоторых иностранных экзаменов;

отмена дополнительных баллов за участие в олимпиадах и Малой академии наук;

дополнительные баллы за успешное окончание подготовительных курсов вуза при поступлении в него;

заслуженные мастера спорта могут получить 200 баллов за один из предметов НМТ;

призеры чемпионатов Европы могут получить 10 баллов при поступлении на специальность "Среднее образование (физическая культура)";

участники международных предметных олимпиад могут получить по 200 баллов по двум предметам УМТ на выбор.

Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Также МОН уменьшило максимальное количество заявлений на поступление до 10.

Прошлый год показал, что поступающий делает сознательный выбор, поэтому для абитуриентов 10 приоритетов – это много, но будем постепенно их уменьшать,

– сообщил заместитель главы МОН.

И добавил, что на бюджет в вуз можно будет подать только 5 заявлений.

