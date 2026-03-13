Какие ранее изменения предлагало МОН?

  • МОН Украины несколько месяцев назад обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Он содержал такие предложения для поступающих:
  • увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
  • уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
  • повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
  • вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
  • введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.