Обновленный Порядок поступления в вузы в этом году будет предусматривать уменьшение максимального количества заявлений в ЗВО. Также – отмену дополнительных баллов за участие в олимпиадах.
Полный текст документа опубликуют в конце марта. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко во время брифинга, отмечает УП.
Смотрите также Заявлений было вдвое больше: сколько абитуриентов согласились на "Зимнее поступление"
Что изменится в правилах вступительной кампании 2026?
Чиновник заявил, что ведомство пообщалось с вузами и общественными организациями и сделало новый документ очень доступным. Его текст упростили, а объем уменьшили, чтобы Порядок был понятным всем студентам.
Среди изменений во вступительной кампании в этом году следующие:
-
расширение сроков для поступающих с ВОТ;
-
отмена мотивационных писем;
-
признание результатов некоторых иностранных экзаменов;
-
отмена дополнительных баллов за участие в олимпиадах и Малой академии наук;
-
дополнительные баллы за успешное окончание подготовительных курсов вуза при поступлении в него;
-
заслуженные мастера спорта могут получить 200 баллов за один из предметов НМТ;
-
призеры чемпионатов Европы могут получить 10 баллов при поступлении на специальность "Среднее образование (физическая культура)";
-
участники международных предметных олимпиад могут получить по 200 баллов по двум предметам УМТ на выбор.
Обратите внимание! Стипендия для студентов вузов с сентября вырастет вдвое – до более 4 тысяч гривен в 2026 году, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Также МОН уменьшило максимальное количество заявлений на поступление до 10.
Прошлый год показал, что поступающий делает сознательный выбор, поэтому для абитуриентов 10 приоритетов – это много, но будем постепенно их уменьшать,
– сообщил заместитель главы МОН.
И добавил, что на бюджет в вуз можно будет подать только 5 заявлений.
Смотрите также Чтобы не "пролететь" мимо вуза: как будут определять результаты УМТ для поступления
Какие ранее изменения предлагало МОН?
- МОН Украины несколько месяцев назад обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году. Он содержал такие предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре.