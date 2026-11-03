Эти специальности стали самыми популярными среди абитуриентов, зачисленных в колледжи

В рамках вступительной кампании этого года в колледжи нашей страны зачислили более 172 тысяч человек. Это почти на треть больше, чем в 2025 году.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Среди зачисленных на бюджетные места наибольшую популярность приобрела специальность "медсестринство" – почти 7,5 тысячи студентов и студенток.

Какие специальности самые популярные в этом году

Самые популярные специальности по количеству зачисленных студентов в колледжи в 2026 году такие:

D3 Менеджмент – 23 452;

G3 Электротехника – 16 677;

D1 Учет и налогообложение – 16 456;

D2 Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 16 109;

I5 Медсестринство – 16 090;

J8 Автомобильный транспорт – 15 635;

G19 Строительство и гражданское инженерное дело – 13 213;

G11 Машиностроение – 12 712;

F7 Компьютерная инженерия – 12 453;

F2 Инженерия программного обеспечения – 11 294.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Какую специальность чаще всего выбирали зачисленные на бюджет

Самые популярные специальности среди студентов, зачисленных на обучение за счет средств государственного и регионального бюджета:

I5 Медсестринство – 7 469;

G19 Строительство и гражданское инженерное дело – 4 085;

G3 Электротехника – 3 847;

J8 Автомобильный транспорт – 3 374;

G13 Пищевые технологии – 3 201;

G11 Машиностроение – 2 751;

H7 Агроинженерия – 2 674;

F7 Компьютерная инженерия – 2 388;

F2 Инженерия программного обеспечения – 2 304;

D1 Учет и налогообложение – 2 015.

Ранее мы сообщали, что правительство одобрило новый стандарт профессионального образования.