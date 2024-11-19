Поступление на бакалавриат, в магистратуру, аспирантуру 2025: МОН обнародовало проект Порядка приема
Министерство образования и науки Украины опубликовало условия поступления на обучение для получения высшего образования в 2025 году для общественного обсуждения. Документ раскрывает информацию об особенностях, сроках и этапах проведения вступительной кампании на бакалавриате, в магистратуру и аспирантуру.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. Поступление в вузы на бакалавриат будет происходить на основе результатов национального мультитеста.
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Какие условия поступления в вузы в 2025 году
Количество и структура тестов НМТ второй год подряд будет неизменна. Знания будут проверять по четырем предметам.
Обязательными будут тесты по трем предметам:
- украинскому языку;
- математике;
- истории Украины;
Также один предмет на выбор поступающий будет выбирать из такого перечня:
- украинская литература;
- география;
- биология;
- физика;
- химия;
- английский, немецкий, французский, испанский язык.
Важно! Поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать не только мультитест, но и творческий конкурс в учреждении высшего образования.
Минимальный порог тестовых баллов по всем предметам НМТ будет неизменным по сравнению с 2024 годом.
Интересно! Вместо результатов НМТ 2025 года, можно будет подать для поступления и результаты НМТ 2022, 2023 или 2024 года или матурального экзамена.
Все поступающие в 2025 году будут участвовать в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла. Для его расчета будут использовать весовые коэффициенты предметов НМТ. При этом используют региональный и отраслевой коэффициенты.
Поступающих будут допускать к конкурсному отбору на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130 (к абитуриентам – детей погибших военнослужащих и полицейских, умерших пленных или военнослужащих, признанных безвестно отсутствующим лицом, это условие не будет применяться),
– указано в проекте.
Конкурсный балл не может быть меньше 150 баллов для поступающих на специальности:
- "Международные отношения";
- "Публичное управление и администрирование";
- "Право";
- "Международное право";
- "Стоматология";
- "Медицина";
- "Педиатрия";
- "Медицинская психология";
- "Фармация (по специализациям)".
В 2025 году предусмотрели также сохранение квот, льгот и льготных категорий, в частности для жителей временно оккупированных территорий.
МОН опубликовало условия поступления в ЗВО в 2025 году / скриншот Проекта
Какие условия поступления в магистратуру и аспирантуру 2025
Поступление в магистратуру будет происходить на основе результатов ЕВЭ, ЕФВВ, профессиональных экзаменов, творческих зачетов и тому подобное.
Поступить в аспирантуру на дневную форму обучения можно будет только по государственному заказу. Для допуска к вступительным испытаниям в ЗВО (кроме поступления в ассистентуру-стажировку) будущие абитуриенты должны сдать ЕФВВ по философии науки и ЕВИ с оценкой за каждый его компонент не менее чем 150 баллов.
Общественное обсуждение документа продлится до 3 декабря. Замечания и предложения можно присылать на электронный адрес andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.
Результаты обсуждения должны разместить на официальном сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.
- Напомним, недавно нардепы согласовали нюансы вступительной кампании 2025. Подробнее читайте по ссылке.