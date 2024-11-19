Поступление на бакалавриат, в магистратуру, аспирантуру 2025: МОН обнародовало проект Порядка приема

Министерство образования и науки Украины опубликовало условия поступления на обучение для получения высшего образования в 2025 году для общественного обсуждения. Документ раскрывает информацию об особенностях, сроках и этапах проведения вступительной кампании на бакалавриате, в магистратуру и аспирантуру.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН. Поступление в вузы на бакалавриат будет происходить на основе результатов национального мультитеста.

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Какие условия поступления в вузы в 2025 году

Количество и структура тестов НМТ второй год подряд будет неизменна. Знания будут проверять по четырем предметам.

Обязательными будут тесты по трем предметам:

украинскому языку;

математике;

истории Украины;

Также один предмет на выбор поступающий будет выбирать из такого перечня:

украинская литература;

география;

биология;

физика;

химия;

английский, немецкий, французский, испанский язык.

Важно! Поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать не только мультитест, но и творческий конкурс в учреждении высшего образования.

Минимальный порог тестовых баллов по всем предметам НМТ будет неизменным по сравнению с 2024 годом.

Интересно! Вместо результатов НМТ 2025 года, можно будет подать для поступления и результаты НМТ 2022, 2023 или 2024 года или матурального экзамена.

Все поступающие в 2025 году будут участвовать в конкурсном отборе с использованием одинакового расчета конкурсного балла. Для его расчета будут использовать весовые коэффициенты предметов НМТ. При этом используют региональный и отраслевой коэффициенты.

Поступающих будут допускать к конкурсному отбору на бюджетные места при наличии конкурсного балла не менее 130 (к абитуриентам – детей погибших военнослужащих и полицейских, умерших пленных или военнослужащих, признанных безвестно отсутствующим лицом, это условие не будет применяться),

– указано в проекте.

Конкурсный балл не может быть меньше 150 баллов для поступающих на специальности:

"Международные отношения";

"Публичное управление и администрирование";

"Право";

"Международное право";

"Стоматология";

"Медицина";

"Педиатрия";

"Медицинская психология";

"Фармация (по специализациям)".

В 2025 году предусмотрели также сохранение квот, льгот и льготных категорий, в частности для жителей временно оккупированных территорий.



МОН опубликовало условия поступления в ЗВО в 2025 году / скриншот Проекта

Какие условия поступления в магистратуру и аспирантуру 2025

Поступление в магистратуру будет происходить на основе результатов ЕВЭ, ЕФВВ, профессиональных экзаменов, творческих зачетов и тому подобное.

Поступить в аспирантуру на дневную форму обучения можно будет только по государственному заказу. Для допуска к вступительным испытаниям в ЗВО (кроме поступления в ассистентуру-стажировку) будущие абитуриенты должны сдать ЕФВВ по философии науки и ЕВИ с оценкой за каждый его компонент не менее чем 150 баллов.

Общественное обсуждение документа продлится до 3 декабря. Замечания и предложения можно присылать на электронный адрес andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.

Результаты обсуждения должны разместить на официальном сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.