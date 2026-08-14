В вузах Украины началась вторая волна приема на контрактную форму обучения

В Украине продолжается приемная кампания в вузы 2026 года. В высших учебных заведениях, где остались свободные места для зачисления абитуриентов на контрактную форму обучения, началась вторая волна приема.

Об этом сообщает Osvita.ua. Принять участие во второй волне поступления на контракт смогут не все абитуриенты.

Что еще может поступить на контракт

Такую возможность получат абитуриенты, которые не получили ни одной рекомендации к зачислению 6 августа, либо получили рекомендацию, но не выполнили требования для поступления, либо выполнили рекомендацию и зачислены на обучение, но желают параллельно получить еще одно высшее образование.

Заявления, поданные в основной период, автоматически будут участвовать в конкурсном отборе, но без приоритетов.

На втором этапе абитуриент может получить несколько рекомендаций для зачисления на контракт от вузов, но только при наличии свободных мест и достаточного конкурсного балла.

При этом каждый вуз будет выдавать рекомендации в пределах лицензированного объема, начиная с абитуриентов с наивысшим конкурсным баллом.

Важно Абитуриенты, поступающие на контракт во время второго этапа, смогут претендовать на грант, если на первом этапе поступления они отказались от контрактного места по приоритету.

В случае если абитуриент отказался от рекомендации на бюджетное место, претендовать на грант при зачислении на контракт во время второго этапа он не сможет.

В целом зачисление на контракт в вузы Украины продлится до 30 августа.

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