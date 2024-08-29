Поступающих в магистратуру зачислили на бюджет

Поступающих в магистратуру, которые получили рекомендации к зачислению на бюджет и выполнили требования вузов, зачислили на обучение. Соответствующие приказы подписали в ЗВО.

Если же абитуриент не выполнил требования, то есть не подтвердил выбор учебного заведения и не подписал договор об обучении, он потерял право на зачисление на бюджет. Поэтому он в этом году сможет поступить в магистратуру только на контракт.

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Абитуриентов в магистратуру зачислили на бюджет

Поступить на контракт по рекомендациям, которые будут предоставлять с 28 августа, абитуриенты смогут до 30 сентября. Тогда состоится зачисление в магистратуру на контракт.

Также на контракт будущие магистранты смогут поступить во время дополнительного набора. Он продлится до 31 октября.

Напомним, что Минобразования Украины продлило срок выполнения требований к зачислению на бюджет для поступающих на магистратуру – до 18:00 27 августа. Соответствующую возможность реализовали в ЕГЭБО.

Также для них еще на один день – с 27 на 28 августа – перенесли конечный срок зачисления на бюджет.

Соответствующее решение приняли из-за воздушной тревоги и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 26 августа.