В частности, абитуриентам стоит ознакомиться с рядом обновлений по срокам поступления в магистратуру. А также – в колледжи.

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МОН обновило сроки вступительной кампании 2024 года

Так, МОН продлило срок выполнения требований к зачислению на бюджет для поступающих на магистратуру – до 18:00 27 августа. Соответствующую возможность уже реализовали в ЕГЭБО. Также для них еще на один день – с 27 на 28 августа – переносят конечный срок зачисления на бюджет.

До 27 августа продлили также возможность перевода на вакантные места бюджета поступающих в колледжи на основе полного общего среднего образования (11 классов).

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Соответствующее решение приняли из-за воздушной тревоги и последствий ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины 26 августа.