Зокрема, абітурієнтам варто ознайомитися із низкою оновлень щодо термінів вступу на магістратуру. А також – до коледжів.

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МОН оновило терміни вступної кампанії 2024 року

Так, МОН продовжило термін виконання вимог до зарахування на бюджет для вступників на магістратуру – до 18:00 27 серпня. Відповідну можливість уже реалізували в ЄДЕБО. Також для них ще на один день – з 27 на 28 серпня – переносять кінцевий термін зарахування на бюджет.

До 27 серпня продовжили також можливість переведення на вакантні місця бюджету вступників до коледжів на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

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Відповідне рішення ухвалили через повітряну тривогу та наслідки ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури України 26 серпня.