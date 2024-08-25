Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький заявив, що обсяги держзамовлення становлять безпрецедентну кількість аспірантів. І відповідно – державних інвестицій у підготовку науково-педагогічних працівників.

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У МОН назвали обсяги держзамовлення для підготовки аспірантів

Загалом цьогорічна кількість виділених бюджетних місць сягає понад 7000. З них понад 6000 припадає на МОН.

У 2020 році ці показники становили 3025 місць, у 2021 та 2022 роках – 3125, у 2023 – 3109.

Наразі із 6031 бюджетного місця в аспірантурі за денною формою у системі МОН розподілили 5409 місць.

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Найближчим часом посадовці мають ухвалити рішення про nерерозподіл ще понад 600 місць на користь інженерних, природничих, архітектурної, ІТ та математичної галузей.