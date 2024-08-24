Поступающие в магистратуру получили рекомендации к зачислению на бюджет

Поступающие, которые подавали заявления для поступления в магистратуру на основе диплома бакалавра, специалиста, магистра (НРК6,7), сегодня получают рекомендации к зачислению на бюджет. Их можно найти в электронных кабинетах.

Так, уже 32 888 поступающих по итогам автоматического распределения мест прошли на бюджет. Распределение состоялось по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа.

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Более 30 тысяч абитуриентов прошли на бюджет в магистратуру

Если абитуриент получил рекомендацию на бюджет, напротив одного из поданных заявлений статус меняется на "Рекомендовано к зачислению обучения по государственному (региональному) заказу".

Далее важно выполнить следующие действия до 18:00 26 августа для зачисления:

Подтвердить выбор места обучения. Это можно сделать, наложив КЭП, в частности Дія.Підпис, или загрузить сканкопию подписанного собственноручно заявления (для некоторых категорий поступающих). Подробное видеоразъяснение – по ссылке.

Выполнить требования к зачислению, предусмотренные ЗВО.

Заключить с заведением договор об обучении.

В противном случае рекомендацию на бюджет аннулируют.

Уже после зачисления статус заявления изменится на "Включено в приказ".

Отметим, что на бюджет предоставляют только одну рекомендацию по одному заявлению. То есть, если статус одного заявления изменился на "Рекомендовано", то в других заявлениях он не изменится. Вам нужно или выполнить требования по этому заявлению, или ждать рекомендаций на контракт.

Напомним, что с 28 августа будут предоставлять рекомендации на контракт. До 31 октября будет возможность учебным заведениям проводить дополнительный набор на контракт.